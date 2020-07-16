İnsanların tüm cisimleri farklı algıladıkları keşfedildi

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu insanların en basit cismi bile farklı algıladıklarını keşfetti.

Çalışma kapsamında ilk olarak katılımcıların bir cismin yerini tespit etme yetenekleri test edildi. Katılımcılardan bilgisayar ekranında bulunan dairesel bir hedefin yerini tespit etmeleri istendi. Daha sonra katılımcılar, iki çizgiyi birbirinden ayırarak mesafeyi ayarladı ve bir çizginin diğer çizgiye saat yönünde mi, tersi yönünde mi yerleştirildiğini belirlemeye çalıştı.

Sonraki aşamada ise katılımcıların büyüklük algıları test edildi. Katılımcılardan farklı uzunluklardaki yay şeklindeki çizgilerin uzunluklarını tahmin etmeleri istendi.

Testlerin tamamlanmasının ardından katılımcıların görsel performansları arasında önemli farklar olduğu gözlemlendi. Aynı zamanda katılımcıların kendi görüş alanlarında da çeşitli farklılıklar olduğu görüldü.

Konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan araştırmacı Zixuan Wang, incelemeler sonucu her insanın farklı görsel parmak izinin olduğu sonucuna vardıklarını belirterek görüş açısında yaşanan yarım derecelik bir bozulmanın bile büyük sonuçlara yol açabileceğini söyledi.