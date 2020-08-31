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Dünya İnsanların beynine çip takmak isteyen Elon Musk'a 'hack' şoku!
Dünya

İnsanların beynine çip takmak isteyen Elon Musk'a 'hack' şoku!

Neuralink, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın şirketine siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 00:37:00 -
İnsanların beynine çip takmak isteyen Elon Musk'a 'hack' şoku!

ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bir şirketin siber saldırıya uğradığını belirterek adını açıklamamıştı.

İsmi verilmeyen şirketin Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın olduğu ortaya çıktı. Siber saldırıyı FBI'ın engellediği iddia edildi ancak henüz net bir açıklama gelmedi.

Tesla şirketinin Nevada eyaletindeki tesislerine yönelik siber saldırı düzenleyenlerle bağlantılı olduğu iddia edilen bir Rus vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Elon Musk, siber saldırıyı teyit etti ve "Bu ciddi bir saldırıydı" ifadesinde bulundu.

Öte yandan insanların beyinlerine çip takmayı hedefleyen Elon Musk, Neuralink şirketinin ürettiği çipi tanıtmıştı.

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