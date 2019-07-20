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İnsanların arasında bulunmaya önem veren bir peygamber

Kaba ve anlayışsız insanların sıkıntılarına maruz kalan Peygamberimiz, "Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar aralarında bulunmaya devam edeceğim. Varsın ökçelerime bassınlar, elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler!" buyurdu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
İnsanların arasında bulunmaya önem veren bir peygamber

Büyük bir edep ve nezaket sahibi olan Peygamber Efendimiz, kaba ve anlayışsız insanların sıkıntılarına maruz kaldığı halde, hiçbirini kırmıyor, hepsine güzellikle muamele ediyordu. Amcası Abbâs (ra), Allah Rasûlü’nün bu durumuna acıyarak ona:

“– Yâ Rasûlallah! Bakıyorum insanlar size eziyet ediyorlar, kaldırdıkları tozlarla sizi rahatsız ediyorlar. Hususi bir gölgelik edinseniz de insanlara oradan konuşsanız?!” dedi. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (sav) ise:

“– Hayır! Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar aralarında bulunmaya devam edeceğim. Varsın ökçelerime bassınlar, elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler!” buyurdu.

İnsanlarla birlikte hareket etmenin getirdiği bazı sıkıntılar vardır. Onlara tahammül etmek fedakârlık gerektirir. İnsanları bu fedakârlığa teşvik edecek bazı unsurların olması icap eder. Bu sebeple İslâm, toplum içinde yaşayıp insanların yükünü sırtlanan Müslümanlara büyük mükâfatlar vaad etmektedir.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
  1. Peygamber Efendimiz
  2. Abbâs (ra)
  3. Allah Rasûlü
  4. Efendimiz (sav)
  5. Müslümanlar

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