İnsanlara saldıran sokak köpeklerini öldürmek caiz mi? Hayrettin Karaman Hoca, herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi

Hayrettin Karaman, anız yakmanın zararlarını ele aldı. Anız yakmanın ekosisteme ve tarım verimliliğine büyük zararlar verdiğini belirten Karaman, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamalarına yer vererek, anız yakmanın toprak ve su kaybına sebep olduğunu vurguladı. Köpeklerin toptan öldürülmesi konusunu da masaya yatıran Karaman, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Dört ayaklı ısırıyor, iki ayaklı yakıyor!

Başlıktaki dört ayaklıdan köpekleri, iki ayaklıdan da anız yakan insan suretindeki yaratıkları kastediyorum. Canlının konuşur olması, yemesi içmesi, cinsel hayat yaşaması, üremesi… insan olması için yetmiyor; akıl, ahlak, din ve san’at ile ilişkisine de bakmak gerekiyor; çünkü bu dört özellik hayvanlarda yoktur, diğer maddi, biyolojik özellikler onlarda da var.

İşte bu dört özellikten mahrum olan mahlûklar anız yakıyorlar, yaptıklarının önemli bir cinayet olduğunun farkında değiller. Belki bir farkındalığa sebep olur diye önce anız yakmanın zararları hakkında sağlam kaynaklardan bilgi aktaracağım. Sonra da insanları ısıran, yaralayan, öldüren, sokaklara hâkim olan köpeklere dair bir şeyler yazacağım.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre:

“1. Anız yakmanın genel zararları:

“a- Anızın yakılması sonucunda; gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir.

b- Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir.

c- Organik madde miktarı azalmaktadır.

ç- Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir.

d- Omurgasızlar yok olmaktadır.

e- Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır.

f- Toprak verimliliği düşmektedir.

2. Anız yakmanın çevreye etkileri:

-Yangınlar sırasında hava kirlenmektedir.

-Karayolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak, trafik kazalarına sebep olmaktadır.

- Kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına sebep olabilmektedir.

- Yangınlar bazen çitleri, tarla içerisindeki direkleri, meyve ağaçlarını yakabilmektedir.

- Orman ve konut yangınlarına sebep olabilmektedir.

- Yaban hayvanları ya yok olmakta, ya da yuvalarını kaybetmektedir

ANIZ YAKMA VE EROZYON

-Anız yakmanın en önemli etkilerinden birisi de kurak ve yarı kurak bölgelerde erozyonu artırıcı rol oynamasıdır.

- Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel sürümde erozyonu ve su kayıplarını arttırdığı belirlenmiştir.”

Evet, anız yakmak işte bu kadar zararlı.

Bunca zararı olan bir suçu işlemenin caiz olduğunu söyleyecek bir ilim adamı ve din mürşidi olamaz.

Köpek konusu

Köpeklerin toptan öldürülmesi, azgın ve saldırgan köpeklerin öldürülmesi, köpek dâhil hayvanlara eziyet verilmemesi ve onların ihtiyaçlarını gidermenin de sevap olduğu… konusunda ilk bakışta karşıt gibi görünen hadisler var.

Bu hadisler vürud sebep ve ortamları göz önüne alınarak toplu bir yoruma tabi tutulduğunda şu sonuçlar çıkıyor:

-İnsana faydası olmayan köpek edinmek istenmiyor.

-İnsanlara zarar veren, saldıran bütün canlıların gerektiğinde öldürülmesi caiz görülüyor.

-Bugün sokaklarda serbest dolaşan köpekler ve sahiplerinin gezdirirken serbest bıraktıkları veya ipini uzun tuttukları köpekler -tabii bir kısmı, ama hangileri olduğunu biz bilemiyoruz- insanlara saldırıyor, yaralıyor, hatta öldürüyorlar.

-İşte bunları en az acı vererek yok etmek caiz ötesi gereklidir.

-Köpek barınaklarında toplamak ve kısırlaştırmak çare oluyorsa elbette denenir. Ama çare olmadığı ortada."