'İnsanlar can dostu değil ondan ısırdı' CHP'li belediyeden çocuğu ısıran köpekle ilgili skandal karar!

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran yeşil küpeli sokak köpeğiyle skandal bir karara imza attı. İlçede çocuğu ısıran köpeği 10 günlük gözetim sonrası alındığı yere bırakılacağını söyledi. Erdal Beşikçioğlu'nun verdiği karara sosyal medyadan tepki yağdı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran yeşil küpeli sokak köpeğinin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını duyurdu.

10 GÜNLÜK GÖZETİMDEN SONRA TEKRAR ESKİ YERİNE BIRAKILACAK

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

Yeşil küpeli bir sokak köpeğinin Y.K. adlı bir çocuğu ısırmasının ardından gerekli adımları attıklarını ifade eden Beşikçioğlu, "Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır." açıklamasında bulundu.

"HAYVANSEVERLERDEN İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

Bu süreçte, ısırılan çocuğumuzun sağlık durumu titizlikle incelenmiş ve aşı kartı ile sağlık raporu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Hem köpeğin zarar görmemesi hem de ısırılan çocuğun doğru bir şekilde tedavi edilmesi adına bu süreci dikkatle yürütmekteyiz. Bu konuda hayvanseverlerimizden de anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Sokak hayvanlarımızı korurken, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur."

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Beşikçioğlu'nun X hesabından yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyenin görevini yerine getirmediğini ifade eden vatandaşlar, bakanlıklar başta olmak üzere yetkililere çağrı yaptı.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle: