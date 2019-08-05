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‘İnsanımıza hizmet sunmada en öncelikli mekanımız camilerimiz’

Müftülük görevine yeni atanan İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı açıklamalarda bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:51
‘İnsanımıza hizmet sunmada en öncelikli mekanımız camilerimiz’

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, “Geçmişte de örnekleri bulunan bazı güzel uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bizim insanımıza hizmet sunmada en öncelikli mekanımız camilerimizdir. Çünkü cami merkezli bir medeniyetin mirasçısıyız” dedi.

Müftülük görevine yeni atanan Maşalı, yaptığı açıklamada, İstanbul Müftülüğünün çok ulvi ve aynı zamanda mesuliyeti ağır bir makam olduğunu söyledi.

İstanbul’un büyük bir şehir olduğunu belirten Maşalı, “O sebeple maddi yükü ağır, onun da ötesinde manevi sorumluluğu yüksek bir makam. Hatta bir makam değil, manevi mesuliyeti yüksek bir vazife” diye konuştu. Müftü Maşalı, cami hizmetlerinde insana dokunan faaliyetlerin geliştirilmesinin önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:51
  1. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı
  2. İstanbul Müftülüğü
  3. açıklama

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