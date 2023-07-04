İnsana en çok benzeyen robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak

Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği Dünyaca ünlü ve Suudi Arabistan’ın, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte vatandaşlık verildiğini duyurduğu Sophia robot Türkiye’de. İnsan görünümüne en yakın robot olarak tanıtılan Sophia, İstanbul’da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak. 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul’dan katılacak olan Sophia’nın, dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor. Yapay zeka robotunun 6-7 Temmuz tarihlerinde yapacağı yayın öncesinde Çamlıca Kulesi'nde basına tanıtımı yapıldı.

“Dünyada ilk defa canlı radyo yayını yapacak”

Çamlıca Kulesi Genel Müdürü Mustafa Önçırak, “Çamlıca Kulesi bilindiği üzere Dünya’da 100 FM radyo yayınlarının aynı noktadan yapıldığı bir kule. Dünyada ilk defa canlı radyo yayını yapacak Sophia robotumuzu ağırlıyoruz. Sophia, yayın yapma lisansını Cenevre’den almıştır, 6-7 Temmuz tarihlerinde yine Cenevre’de 40 ülkeden katılacak radyo canlı yayın yapılacak. Bu radyolardan bir tanesi de Çamlıca Kulemizden yayın yapan Türkiye’deki bir radyo olacak. Bu tarihlerde herkesi dinlemeye davet ediyoruz” dedi.