İnsan Vakfı Lübnan'da kardeşlerine destek oluyor!

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Lübnan’ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamada, 100 ‘den fazla kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İNSAN VAKFI BÖLGEDE

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından yaraları sarmak üzere İnsan Vakfı harekete geçti.

İnsan Vakfı Acil Yardım Personeli ve beraberindeki ekip, patlamanın yaşandığı Beyrut’ta acil yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere bölgeye geçti.

İNSAN VAKFI LÜBNAN’DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İnsan Vakfı olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama sonucunda durum tespiti ve acil sağlık yardımı için bölgeye gidiyoruz. Bu patlama felaketinde de İnsan Vakfı olarak yardım kampanyasına başlıyor ve evleri-işyerleri yıkılan, yakınlarını kaybeden, bizden yardım bekleyen Lübnanlılara yardım ulaştırıyoruz.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından İnsan Vakfı Acil Yardım Ekibi, Beyrut'a hareket etti. Bölgeye ulaşan ekip, ilk etapta mağdur olan yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Bölgede, gıda kumanyası, tıbbi malzeme ve hijyen paketi dağıtımı yapılacak.

“TÜRK MİLLETİ LÜBNAN’DA”

İnsan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Kızılkoca, “Patlamadan en çok zarar gören bölgelerde gıda dağıtımlarına başladık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. İnsan Vakfı olarak yardım elimizi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam edeceğiz. İnşallah Lübnan’da çalışmalarımızı hızlandıracağız.” açıklamasında bulundu.

Nasıl Bağış Yapabilirim?

İnsan Vakfı Lübnan halkının yaralarının sarılması için ayrıca bir Acil Yardım Kampanyası başlattı.

Vakıf aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, ACİL yazıp 1471’e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek.

Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler ise vakfın internet sitesinden www.insanvakfi.org.tr ya da banka hesap numaralarına LÜBNAN YARDIM açıklaması ile bağışta bulunabilir.