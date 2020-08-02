İnsan Vakfı Afganistan'da 1200 aileye kurban eti dağıttı
KABİL (AA) - İnsan Eğitimi, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı), Afganistan'ın kuzeyinde 1200 aileye kurban eti dağıttı.
İnsan Vakfından yapılan açıklamada, vakfın 2020 yılı yurtdışındaki kurban organizasyonları kapsamında Afganistan'ın kuzeyinde kurban eti dağıtımı yaptığı bildirildi.
Cüzcan vilayetindeki ihtiyaç sahibi 1200 aileye 4'er kilo kurban eti dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, ilerleyen yıllarda da kurban faaliyetlerinin sürdürülmesinin düşünüldüğü kaydedildi.