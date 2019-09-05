İnsan olan bunu yapmaya utanır!

yeniakit.com.tr Hamza Ertuğrul İstanbullular nezdinde tüm Türkiye, CHP zihniyetiyle uzun zaman sonra yeniden muhatap olmak zorunda kaldı... CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam da CHP zihniyetini ortaya koyan bir komediye imza attı. Seçim sürecinde, “AK Parti İBB’de israf yapıyor, göreve geldiğim zaman 1700 tane makam aracını Yenikapı’ya dizeceğim” diyen İmamoğlu, seçildikten 2 buçuk ay sonra anca harekete geçti. Ne var ki İmamoğlu, bunca zaman sonra harekte geçse dahi, makam araçları yerine; belediyenin hizmet araçlarını, donduruculu kamyonetleri, hatta zabıtaların kullandığı Smart marka araçları bile getirdi. Alana sadece 1 tane lüks Mercedes araç getirilebilirken, solak medya, “Lüks araç da geldi” manşetleri atarak aslında kendilerini rezil ettiler. Lüks makam araçlarını meydana dizeceğini ilan eden İmamoğlu, kendi 3 milyon liralık lüks makam aracınıysa getirmedi!.. En acı ve akılalmaz olanıysa; İmamoğlu, belediyenin sağlık hizmetleri araçlarını da meydana getirince, bugün sağlık hizmeti bekleyen hastalara yardım da gitmedi.

Makam aracı yok; Clio, Smart, kamyonet vs. var!

İmamoğlu, seçim süreci boyunca, “Seçilince AK Parti’nin israf faturasını açıklayacağım, İBB’deki 1700 tane makam aracını sergileyeceğim” demiş, İBB Genel Sekreteri’nin 3 tane makam aracı olduğunu iddia etmiş ve birisini yazın, birisini kışın, diğeriniyse baharda kullandığını savunmuştu.

İmamoğlu kıyameti kopararak mazbatayı aldıktan anca 2 buçuk ay sonra makam araçları için harekete geçti. Dün gece saatlerinde, Yenikapı meydanında araçların dizildiği görüldü.

Ne var ki bu araçlar, İmamoğlu’nun kast ettiği gibi lüks makam araçları değil, İBB’nin hizmet aracı olarak kullandığı Clio ve minvali, dondurucu kasası olan kamyonetler, yol bakım araçları, minibüsler ve inanması zor olsa da zabıtaların kullandığı Smart’lardı!..

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Zar zor 1 tane Mercedes getirdiler

Alana şimdiye dek sadece 1 tane lüks araç geldi. O aracın kim tarafından kullanıldığı bilinmezken, Mercedes marka otomobil solak medya tarafından da “israfın belgesi” olarak servis edildi. Meydana sadece 1 tane lüks aracın getirilmesi ve solakların bunu kullanarak, “İşte israf aracı” vb. edebiyatı yapıp diğer yüzlerce aracın belediyeye ait ucuz hizmet araçları olduğunu görmemesi, malum zihniyetin ne denli kokuşmuş ve yalan söylemekten imtina etmeyen, Allah’tan korkmayan gerici bir tutum içerisinde olduğunu da gözler önüne serdi.

Esas israf İmamoğlu’nun kendisi! Verdiği araç siparişleri ‘pes’ dedirtti

Belediyede israf yapıldığını iddia ederek israfı bitireceğini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun Eylül ayı başında 175 aracın kiralanması için çıktığı ihalede koyduğu şartlar 'Pes' dedirtti. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde:

-Metalik siyah renk olacaktır

-Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır

-Otomatik vites olacaktır

-Far yıkama sistemi olacaktır

-Sunroof olacaktır

-Koltuklar deri olacaktır

-Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır

-17 inç janta sahip olacaktır

-Otomatik hız sabitleyici olacaktır

-Elektronik el freni olacaktır

-Akıllı çalıştırma sistemi olacaktır

-Çift bölgeli klima olacaktır

-Arka kol dayama olacaktır

-Gövde rengi yan aynalar olacaktır

Tüm bu özellikleri karşılayan ortalama bir C segmenti aracın fiyatı 220 bin TL’den başlıyor. İlave özelliklerle söz konusu rakam daha da yükseliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti

Sağlık araçlarını getirdi, hizmet durdu

İmamoğlu, hasta yatağında bekleyen İstanbullulara yardım ulaştırmak için tahsis edilen “Evde Sağlık Hizmetleri” logolu araçları bile Yenikapı’ya dizdi!

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Göksu: Tüm birimlere talimat verildi

Konuyla ilgili Sabah'a açıklama yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş. Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Bu hırsla İstanbul'da hayatı durdurmuş durumdalar. Bu kara propagandayı yapabilmek için hayatı, hizmeti durdurmuş durumdalar. Evde sağlıkta örneğin hizmet bekleyen hastalar, İstanbul halkı şuan bu şov uğruna, evinde bakım hizmetinden mahrum bırakılmış durumda. Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar şuan sayın Başkanın fanzatisine hizmet veriyor.” diye konuştu.

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