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İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, “2018 yılında ülkemiz bin 163 terör saldırısıyla karşı karşıya kalmış, bu saldırıların etkisiz hale getirilmesi için 129 bin 787 operasyon faaliyeti icra etmiştir” dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:43
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, “2018 yılında ülkemiz bin 163 terör saldırısıyla karşı karşıya kalmış, bu saldırıların etkisiz hale getirilmesi için 129 bin 787 operasyon faaliyeti icra etmiştir” dedi.


İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, kolluk kuvvetlerine verilen insan hakları eğitimi ile ilgili İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden bilgi aldı.


İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, konu hakkında bilgi verdi. İnce, kolluk kuvvetlerinde 465 bin 384 personel görev yaptığını söyleyerek, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, trafik, toplumsal olaylara müdahale olmak üzere yıllık ortalama 2 milyon 700 işlem yapıldığını belirtti. İnce, “Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Bakanlığımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla PKK; KCK, PYD terör örgütünden DHKP-C’yle, FETÖ terör örgütünden DEAŞ’a kadar birden çok terör örgütü ile insan haklarını esas alarak, hukuk kuralları çerçevesinde mücadele etmektedir. Bakanlık olarak devletimizin ve milletimizin bizlere verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde 24 saat esasına göre mücadelemizi yürüterek hiçbir terör örgütüne fırsat vermemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında ülkemiz bin 163 terör saldırısıyla karşı karşıya kalmış, bu saldırıların etkisiz hale getirilmesi için 129 bin 787 operasyon faaliyeti icra etmiştir. 1984 yılından itibaren terör örgütlerini saldırıları sonucu 5 bin 976 sivil olmak üzere şehit olan 13 bin 962 kolluk görevlimiz ve vatandaşımızı rahmetle anıyorum”


Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 95.3 aydınlatılma seviyesine ulaşıldığına dikkat çeken İnce, “2018-2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen suçlardan günlük evden hırsızlık suçu karşılaştırıldığında Ankara’da yüzde 57, İstanbul’da yüzde 26,.3, İzmir’de yüzde 30 ve ülke genelinde yüzde 17 azalma meydana gelmiştir. Ankara’da 14’ten 6’ya, İzmir’de 14’ten 7’ye, İstanbul’da 57’den 42’ye düşmüştür. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2018 yılında 2017 yılına göre, madde bağlantılı ölümler yüzde 37 oranında azalmıştır. Kolluk birimlerimizce 2016 yılında 86 bin 630 olan operasyon sayısı, 2018 yılında bin 407 bin 562’ye yükselmiştir“ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:43
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