İnsan Hakları Doktorları-İsrail (PHRI) açıkladı! 'Yaralıların sadece yüzde 1'i Mısır'a sevk edildi'

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 68’inci günde devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saatte daha da artıyor.

İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları Doktorları - İsrail (PHRI) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaralanan 50 bin Filistinliden bugüne kadar sadece yaralıların yüzde 1’ine denk gelen 430 kişinin tedavi için Mısır’a nakledildiği aktarıldı.

Talep en az 3 gün bekletiliyor!

Açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın nakil taleplerine İsrail tarafından en az 3 gün sonra yanıt geldiği belirtilerek, bu sürenin yaralıların sağlık durumunun kötüleşmesine ve ölümüne neden olduğu ifade edildi. İsrail’in Filistin’in nakil taleplerine yanıt verme süresini hızlandırması konusunda çağrı yapıldı.

PHRI tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar, en az bin böbrek yetmezliği hastası, 2 bin kanser hastası ve kuvözdeki 130 yenidoğan dahil olmak üzere yüksek risk altındaki hastalardan sadece 500 kadarı Türkiye, BAE ve Katar'a tedavi için gidebildi” denildi.