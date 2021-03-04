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Dünya İnsan dışı ilk aşı! Gorillere de vuruldu
Dünya

İnsan dışı ilk aşı! Gorillere de vuruldu

ABD'de Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki dokuz büyük maymun, Kovid-19 aşısı oldu. Hayvanlar için geliştirilen deneysel Kovid-19 aşıları olan büyük maymunlar, aşı olduğu bilinen insan dışı ilk primatlar oldular.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:48:00 -
İnsan dışı ilk aşı! Gorillere de vuruldu

National Geographic'in haberine göre, veterinerlik ilaçları üreten Zoetis şirketi, insan kullanımına da uygun olan deneysel Kovid-19 aşısı geliştirdi.

1994'te dünyada açık kalp ameliyatı geçiren ilk maymun olan Karen adında bir orangutan da dahil olmak üzere toplam dokuz büyük maymuna aşı uygulandı.

Dört orangutan ve Beş bonobo (cüce şempanze) cinsi maymunun aşı olmasından sonra Küresel Koruma ve Yaban Hayatı Sağlık Görevlisi Nadine Lamberski, "Maymunlar yakın aile gruplarında yaşadıkları için, virüsün tek bir maymuna bulaşması tür içerisinde hızla yayılmasına neden olabilir" dedi.

Doğada 5 binden daha az goril kaldığının altını çizen araştırmacılar ise Covid-19’un hayvanlar üzerindeki etkisinin hala tam olarak bilinmediğini ancak daha önce kedi ve köpekler başta olmak üzere çeşitli hayvanlarda virüs tespit edildiğini belirttiler.

Geçtiğimiz Ocak ayında, San Diego Zoo Safari Park'taki sekiz goril koronavirüse yakalanmış, daha sonra goriller Şubat ortasına kadar tamamen iyileşmişti. Küresel Koruma ve Yaban Hayatı Sağlık Görevlisi Nadine Lamberski, önümüzdeki günlerde hayvanat bahçesinde bulunan diğer maymunlar için de aşı temin etmeye çalışacağını söyledi.

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