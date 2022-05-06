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Teknoloji İnsan derisini taklit edecek yapay tüylü robot! Yapay kıllara sahip bir e-deri
Teknoloji

İnsan derisini taklit edecek yapay tüylü robot! Yapay kıllara sahip bir e-deri

Almanya'da Chemnitz Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, gelecekte insanlar için deri değiştirme ve insansı robotlar için entegre yapay kıllara sahip bir e-deri geliştirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 16:48:00 - 2022-05-06 17:32:32
İnsan derisini taklit edecek yapay tüylü robot! Yapay kıllara sahip bir e-deri

Bilim adamları, entegre yapay kıllara sahip elektronik cildin geliştirilmesinde büyük bir adım attılar. Daha önce elektronik cilt sistemleri geliştirilmiş olsa da, bunlar doğal dokunuşu algılama yeteneğinden yoksundu.

Araştırmanın yazarı Christian Becker şunları söyledi: "Yaklaşımımız, bir üretim sürecinde seri üretilebilen fonksiyonel sensör elemanlarının 3D'de hassas bir uzamsal düzenlemesine izin veriyor."

Tıpkı gerçek insan derisinde olduğu gibi tüylere dokunulduğunda, alttaki sensörler hareketi ve tam olarak geldiği yönü kaydedebilir.

Araştırmacılar, e-derinin gelecekte bir dizi önemli kullanım alanına sahip olabileceğine inanıyor. Örneğin, insanlar için bir deri değişimi olarak veya vücutta tıbbi sensörler geliştirmek için kullanılabilir. Alternatif olarak, insanlarla etkileşimleri algılayabilen daha gerçekçi insansı robotlara izin verebilir.

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