İnşallah'ı eksik etmeden, umudunu dillendirdi! Ali Koç'un oğlu konuştu...

Fenerbahçe'de seçimler sonrası yeniden başkan seçilen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a stattan ayrılırken ''Bu sene şampiyon olacak mıyız?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Koltuk değnekleriyle araca binmeye çalışan Kerim Rahmi Koç, bu soruya ''İnşallah olacağız'' şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile yarışa giren Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAK MIYIZ?"

Tarihi seçimlerin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un koltuk değnekleriyle aracına binmeye çalıştığı esnada bir taraftardan, "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" şeklinde bir soru aldığı duyuluyor.

"İNŞALLAH OLACAĞIZ"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taraftarın sorusu karşısında önce bi kaç saniye duraksayan Kerim Rahmi Koç, daha sonra "İnşallah olacağız" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.