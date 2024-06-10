  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!

Tahminlerinde yanılmayan ekonomistten altın uyarısı! O tarihe kadar aldınız aldınız sonrası sıkıntı

Çocukların dini onlara sorulmalıdır

Hayret ‘Beka sorunu’ dedi! Hangi dağda kurt öldü Özgür Özel?

Tüm şeritleri kapatacak! İBB’den 10 günlük çile

Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 Hindistan'ı ayağa kaldırdı! Herkes onu konuşuyor herkes

Kavgayı bırak paraya bak! Ali Koç'la Galatasaraylı arasında milyarlık anlaşma

Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

Bölge yangın yeri! Türk savaş gemisi Çin ile gerilim yaşayan ülke sınırlarına girdi

Dev proje hizmete açılıyor!
Spor İnşallah'ı eksik etmeden, umudunu dillendirdi! Ali Koç'un oğlu konuştu...
Spor

İnşallah'ı eksik etmeden, umudunu dillendirdi! Ali Koç'un oğlu konuştu...

Yeniakit Publisher
2024-06-10 17:07:00 -
İnşallah'ı eksik etmeden, umudunu dillendirdi! Ali Koç'un oğlu konuştu...

Fenerbahçe'de seçimler sonrası yeniden başkan seçilen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a stattan ayrılırken ''Bu sene şampiyon olacak mıyız?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Koltuk değnekleriyle araca binmeye çalışan Kerim Rahmi Koç, bu soruya ''İnşallah olacağız'' şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'de seçimler sonrası yeniden başkan seçilen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a stattan ayrılırken ''Bu sene şampiyon olacak mıyız?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Koltuk değnekleriyle araca binmeye çalışan Kerim Rahmi Koç, bu soruya ''İnşallah olacağız'' şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile yarışa giren Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAK MIYIZ?"

Tarihi seçimlerin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un koltuk değnekleriyle aracına binmeye çalıştığı esnada bir taraftardan, "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" şeklinde bir soru aldığı duyuluyor.

"İNŞALLAH OLACAĞIZ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taraftarın sorusu karşısında önce bi kaç saniye duraksayan Kerim Rahmi Koç, daha sonra "İnşallah olacağız" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23