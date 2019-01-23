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"İnşallah Antalyaspor maçıyla galibiyet serisine devam ederiz"

- Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy:"Taraftarımızı Antalyaspor maçına davet ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan 3 puan almayı hedefliyoruz"- "Ekstra bir durum olmadığı sürece bizim için transfer dönemi bitmiştir"

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:03
"İnşallah Antalyaspor maçıyla galibiyet serisine devam ederiz"


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile yapacakları müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Aksoy, Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısına Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle başladıklarını hatırlattı.

Erzurum deplasmanında zor hava ve saha şartlarına karşın aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

"Bizim için sevindirici bir sonuç oldu. İnşallah Antalyaspor maçıyla galibiyet serisine devam ederiz. Hedeflerimize doğru galibiyetlerle ve puanlarla devam etmek istiyoruz. Hurtado, son hazırlık maçında sakatlanmıştı. Johnsson'un da bir sakatlığı gözüküyor ama takımın genel durumu iyi. Taraftarlarımızı Antalyaspor maçına davet ediyorum. Onların desteğiyle bu maçtan 3 puan almayı hedefliyoruz."


- "Planlanan veya öngörülen bir transfer yok"


Selçuk Aksoy, olağandışı bir durum olmadıkça transfer sezonunu kapattıklarını belirtti.

Transfer sürecinin planladıkları şekilde geçtiğini vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ekstra bir durum olmadığı sürece bizim için transfer dönemi bitmiştir. Tabii son güne kadar ne olacağı belli olmaz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir şey olursa, ya da herhangi bir ters durum yaşanırsa değişebilir. Şu an planlanan veya öngörülen bir transfer yok. Erzurumspor'un Yatabare için teklifi oldu. Değerlendirmedik çünkü Yatabare bizim elimizdeki iki forvetten bir tanesi. Lig de başlamış durumda. Takımda devam edecek."


- Hazırlıklar devam etti


Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sürdürdü.

Antrenman, koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. Topla oyun ve 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.


- Reng-i Hakkari Grubu'ndan destek


Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın daveti üzerine kente gelen Reng-i Hakkari Grubu, antrenmanda yeşil beyazlılara destek verdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla fotoğraf çektiren grup üyeleri, bir süre antrenmanı izledi.

Vali Toprak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Reng-i Hakkari Grubu ile yeşil beyazlılara destek vermek için geldiklerini ifade etti.

Grubun onursal başkanlığını yürüttüğünü anlatan Toprak, "Arkadaşlarımızı Konya'ya davet ettik. Geçtiğimiz günlerde sahne aldıkları Batman'da büyük ilgi gördüler. Hakkari ile Konya'nın birliği ve bütünlüğüne vesile olacaklar. Hepsi Konyaspor'un atkısını taktı. İkinci takımları Konyaspor olacak. Birinci takımları olursa daha seviniriz." diye konuştu.

Toprak, grubun yarınki etkinliğine vatandaşları davet etti.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:03
  1. Atiker Konyaspor
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