İnsafınız yok mu sözleri ile gündeme geldi: Yüksek bonservisle gelmişti, gidiyor! Arda Güler sıcak bakıyor

105 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek olan Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğu göğüsleyip Süper Lig biletini almasının ardından ilk imzayı Anastasios Chatzigiovanis'e attıran Eflatun Sarılılar, Yunan oyuncuya formayı giydirdi.

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan Dorukhan Toköz de Eyüpspor'la anlaştı.

Bonservisi elinde olan Dorukhan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Orta saha arayışlarını sürdüren Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, rotayı Galatasaray'a çevirdi.

Bonservisi elinde olan Dorukhan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Orta saha arayışlarını sürdüren Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, rotayı Galatasaray'a çevirdi.

Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Rumen oyuncu, 31 maçta 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti.

Temmuz 2021'de 6.5 milyon Euro bonservisle Universitatea Craiova'dan Galatasaray'a transfer olan Cicaldau, Arda Turan'la takım arkadaşıydı.

Şu an Romanya ile EURO 2024'te olan Cicaldau'nun Türkiye'de kalmak istediği ve Eyüpspor'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.