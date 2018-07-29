İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Gülen Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan inşaat işçisi Ercan Düzenli, aynı ilçenin Akköse Mahallesi’nde dengesini kaybetmesi sonucu çalıştığı inşaatın 3. katından düştü. Sert zemine düşen Düzenli olay yerinde hayatını kaybetti. Düzenli olay yerine gelen ekiplerce Trabzon adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Düzenli’nin eşinin ise 3. çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatıldı.