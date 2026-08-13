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Yerel İnşaattaki vurdumduymazlık az kalsın felaket getiriyordu! Kıvılcımlar mahalleyi ayağa kaldırdı!
Yerel

İnşaattaki vurdumduymazlık az kalsın felaket getiriyordu! Kıvılcımlar mahalleyi ayağa kaldırdı!

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İnşaattaki vurdumduymazlık az kalsın felaket getiriyordu! Kıvılcımlar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde inşaat çalışması sırasında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Demir kesimi yapıldığı esnada fırlayan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu başlayan alevler, çevredeki evlere ulaşmadan itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde inşaat çalışması sırasında spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca beldesinde bir inşaat alanında spiral makinesiyle demir kesimi yapıldığı sırada çevreye sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, çevrede bulunan evlere sıçramadan yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından Kaynarca Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Sıcak ve kurak havalarda spiral ve kaynak gibi kıvılcım çıkarabilecek çalışmalar sırasında gerekli tedbirlerin alınması ve yangın söndürme ekipmanlarının hazır bulundurulması istendi. Açıklamada ayrıca, küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğine dikkat çekerek vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya çağırdı. 

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