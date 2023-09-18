İnşaatta yeni dönem başlıyor!

Yapı güvenliği ve kayıt dışıyla mücadele için inşaat demiri yakın takibe alınıyor.

İnşaat demiri izleme sistemi için geri sayım başladı. Yapı güvenliği açısından önem taşıyan inşaat demiri her aşamada izlenecek. Depremlerde yıkılan ya da hasar alan binalardan geriye kalan görüntüler, demir ve çimento başta olmak üzere inşaatlarda kullanılan malzemelerin önemini gündeme getiriyor.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, vergi güvenliğinin yanı sıra deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması açısından inşaat demiri yakın takibe alınıyor. Yeni sistemle inşaat demirinin üretim hattından çıktığı anda özel güvenlikli işaretle kayda alınarak üretim veya ithalatından yapı müteahhidine teslimine kadar, laboratuvar test süreçleri de dahil tüm aşamalarının takip edilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıl başından itibaren üzerinde özel güvenlikli etiket bulunmayan, inşaat demiri izleme sistemi tarafından takip edilemeyen inşaat demirlerinin ticareti yapılamayacak. Darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü tarafından, inşaat demirinin üretiminden laboratuvar aşaması da dahil tüm aşamalarını takip ederek kayıt altına alacak.

İnşaat demirleri, yükleme ve indirmeler, toptancılara satışlar, toptancılardan müteahhitlere satışlar, inşaat sahasında yapı denetçilerin kontrolü ve sonunda denetçi onayı ile ürün bazında İDİS’le tek tek görülebilecek. Sektör yetkilileri inşaat demiri izleme sistemi ile yılda 40 milyar liradan fazla vergi kaybının önüne geçileceğini hesaplıyor.

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CNN TÜRK