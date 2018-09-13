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İnşaatta fuar sezonu başlıyor

İnşaat sektörü, bu yıl Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2019’da ise Fransa’da düzenlenecek gayrimenkul ve emlak fuarlarına odaklandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:41
İnşaatta fuar sezonu başlıyor

Firmalar vizyon projelerini uluslararası alıcılarla buluşturacak. Sektörün önde gelen temsilcileri, 19-21 Eylül tarihlerinde Moskova’nın ev sahipliği yapacağı Proestate 2018, 2-4 Ekim’de Dubai’de düzenlenecek Cityscape 2018 ve 12-15 Mart tarihleri arasında Cannes’da gerçekleştirilecek MIPIM 2019 fuarlarına katılma planları yapıyor.

FUARLARA ÖZEL ÖNEM

Fuarlara İstanbul’dan katılmayı düşünen şirketlere stant konusunda sağladığı fırsatlarla öne çıkan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, fuarların hem Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunduğunu hem de sektör için uluslararası birer platform olduğunu belirterek, yeni çalışmalarla maksimum verimlilik sağlanacağını dile getirdi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat ve Gayrimenkul İhtisas Komitesi Başkanı Yakup Köç de, İTO’daki 81 komitenin 9’unun inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili olduğuna dikkat çekerek, yeni dönemde önemli projeler gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İLK BULUŞMA MOSKOVA’DA

“International Real Estate Investment Forum/ PROestate Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Forumu” 19-21 Eylül 2018 tarihinde Moskova’da düzenlenecek. Organizasyonda şehir geliştirme ve gayrimenkul piyasasına dönük gelişmeler ön plana çıkacak.

Fuarda; Türkiye’den üst düzey temsilciler, Rusya’dan bakanlar, gayrimenkul sektöründen Türk ve Rus yatırımcıları bir araya gelecek. Fuara katılacak en güçlü temsilcimiz ise Emlak Konut GYO olacak.

KALİTEYİ KONUŞACAKLAR

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın hayata geçirdiği, sektörün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’, bu yıl 11 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı zirve, sektörün her kesiminden 500’ü aşkın katılımcıyı buluşturacak.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:41
  1. MIPIM
  2. International Real Estate Investment Forum/ PROestate Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Forumu
  3. İstanbul Ticaret Odası
  4. Başkan Yardımcısı Dursun Topçu

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