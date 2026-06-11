  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Parti sözcüsü Sarı açıkladı! CHP'de kurultay sinyali Futbol dünyasına damga vurmuştu! Erden Timur'a tahliye kararı Oldu olacak mezardan çıkarıp polise ceza verin bari: TÜVTÜRK’te topluca saldırdıkları polisi öldürdüler! Tutuklu tek sanık kaldı o da polisi suçladı Hani ‘hukuk devleti’ diye göklere çıkarıyordunuz! Almanya’nın itibarını düşünmek Selçuk Özdağ’a düştü Gazze’ye askeri üs harekatı! ABD bölgeye çökmenin peşinde Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz" Bu CHP’liler her yerde aynı! RTÜK SZC TV’ye cezayı bastı CHP’li üye feryat etti! Sahte dolarlarla bakın neler yapmışlar! ATM farelerinden şeytani taktik! Yunan basını, DRONDEF korkusunu itiraf etti: Türkler, bizi Ege’de tamamen kör edecek Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!
Gündem İnşaatta feci kaza: 6 katta iskele koptu! Yere çakılan işçi hayatını kaybetti
Gündem

İnşaatta feci kaza: 6 katta iskele koptu! Yere çakılan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İnşaatta feci kaza: 6 katta iskele koptu! Yere çakılan işçi hayatını kaybetti

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında çalışan 27 yaşındaki işçi 6'ıncı katta iskelenin kopması sonucu beton zemine çakıldı. İşçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci olay, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Ferhat Çakır (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek 6'ıncı kattan zemine düştü. Kazayı fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşlarının acı haberini alan işçiler yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23