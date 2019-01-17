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İnşaatta beklenti artıyor

İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sorunlarının inşaat malzemeleri sanayisini büyük ölçüde etkilediği belirtilen Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde Aralık ayında bir önceki aya göre 3,62 puan düşerek 80,19 puan seviyesine indi.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:46
İnşaatta beklenti artıyor

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 3,62 puan düşerek 80,19 puan seviyesine indi. Böylece Bileşik Endeks 2018 yılını 18,87 puan gerileme ile kapattı. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sorunlarının inşaat malzemeleri sanayisini büyük ölçüde etkilediği belirtilen endekste; yeni yıla girerken tedarik ve satış zincirlerinde oluşan sıkıntılara bağlı olarak, güven ve beklentilerde zayıflamanın devam ettiği açıklandı. 2018 yılının Aralık ayında güven seviyesi, 2017 yılsonu güven seviyesinin 17,6 puan altında kapandı. Güven Endeksi’nin hassasiyeti, giderek inşaat sektöründe ve iç pazardaki gelişmelere bağlı hale geldi. İnşaat sektöründe ve iç pazarda iyileştirici ve güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğu görüldü. Dördüncü çeyrekte inşaat malzemesi üreticilerinin daha çok ‘barter’ teklifi ile karşılaşmasına dikkat çekildi. İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 8,2’si 2018 dördüncü çeyrek satışlarında barter yöntemini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:46
  1. Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi
  2. Bileşik Endeks
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  5. barter
  6. İnşaat malzemeleri üreticileri

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