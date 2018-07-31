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İnşaatçıların umudu Ekimde

Ortadoğu Grup İnşaat Grup Başkanı Nusret Kayhan Apaydın, 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçim sonrası ilk üç ayın yeni sisteme yönelik çalışmalarla geçeceğini belirterek, Ekim ayından itibaren ekonomide ve inşaat sektöründe pozitif gelişmelerin görünür hale geleceğini bildirdi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:38
İnşaatçıların umudu Ekimde

Ortadoğu Grup İnşaat Grup Başkanı Apaydın, yeni dönemde gerek para ve mali politikalarda atılacak rasyonel adımlar, gerekse orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek yapısal reformlarla, ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağını ve diğer gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif olarak ayrışacağını vurguladı.

Ülkenin organik büyümesinden kaynaklı her yıl ortalama 600 bin, kentsel dönüşüm için de 400 bin olmak üzere her yıl bir milyon konut üretilmesinin reel bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Apaydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sektörün hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için birtakım iyileştirilmelere ihtiyaç var. Özellikle iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bürokratik onay ve izin süreçlerinin hızlandırılması, kentsel dönüşüm sorunsalının mutlaka bir makro plan çerçevesinde ele alınması, yapı izin ve ruhsat alımlarının kolaylaştırılması ve maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi, alt yapı yatırımlarının tamamlanması ve yabancılara gayrimenkul satışlarındaki teşvik uygulamaları gibi bir dizi konuda iyileştirilmeler yapılması çok yararlı olacaktır.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:38
  1. Ortadoğu Grup İnşaat Grup
  2. Nusret Kayhan Apaydın

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