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Dünya İnşaat sırasında şok eden keşif! Dev hazine bulundu
Dünya

İnşaat sırasında şok eden keşif! Dev hazine bulundu

İngiltere'de yapılan bir inşaat sırasında şans eseri bir kadın mezarı bulundu. Mezarın içerisinden altın ve kıymetli taşlar çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 15:48:00 -
İnşaat sırasında şok eden keşif! Dev hazine bulundu

İngiltere'de bir inşaatın kazı alanında kadın mezarı bulundu. Mezarı kazdıkça altın ve kıymetli taşlardan oluşan gizli hazineye rastlandı. Yapılan araştırmada ise mezarın zengin olduğu değerlendirilen Orta Çağ kadınına ait olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de arkeologlar bir inşaatın kazı sahasında ilk Hristiyan önderlerden biri olabileceği düşünülen bir kadının mezarını ortaya çıkarttı.

Arkeologlar kazıda buldukları MS 630-670 yıllarına ait mezarda gizli hazineye rastladı.

Mezarda altın ve kıymetli taşlardan yapılmış bin 300 yıllık kolye bulundu.

Londra Arkeoloji Müzesi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı.

Türünün en dikkat çeken örneği

Kolye için "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" tanımı yapıldı.

Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.

Kazı Başkanı Levente Bence Balázs, toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini, daha sonra altın nesnelerin kendisine parıldadığını belirtti ve şöyle devam etti:

Altın çıkmaya başladı

Şimdiye kadar keşfedilen en önemli Orta Çağ kadın cenazesi olarak değerlendirilen parçalarla ilgili Balázs, "Bu eserler bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş.

Topraktan ilk altın çıkmaya başladığında bunun önemli bir şey olduğunu biliyorduk.​ Onları ilk bulan kişi olmak tarif edilemez" şeklinde konuştu.

Guardian'da yer alan habere göre, ​uzmanlar, mezardaki kadının prenses olabileceğini aktardı.

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