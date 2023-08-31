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Ekonomi İnşaat sektöründe kriz! Demir fiyatları beş haftanın zirvesinde!
Ekonomi

İnşaat sektöründe kriz! Demir fiyatları beş haftanın zirvesinde!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 10:45:00 -
İnşaat sektöründe kriz! Demir fiyatları beş haftanın zirvesinde!

Demir cevheri, beklenenden iyi veriler ve teşvik desteğiyle beş haftanın zirvesine çıkarken, bakır ise Çin'de veri halay kırıklığı ile mayıstan beri ilk aylık düşüşe hazırlanıyor.

Demir cevheri, beklenenden iyi veriler ve teşvik desteğiyle beş haftanın zirvesine çıkarken, bakır ise Çin'de veri halay kırıklığı ile mayıstan beri ilk aylık düşüşe hazırlanıyor.
Demir cevheri vadeli işlemleri, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve Çin'deki son teşvik önlemlerinin desteğiyle bugün beş haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Singapur Borsası'nda gösterge demir cevheri %1,37 artışla 116 dolar ile 26 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri, TSİ 05.15'te %3,11 artışla 845,5 yuan/ton ile 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, makroekonomik teşviklerdeki son dalgalanmanın hissiyatı büyük ölçüde artırdığını ve sanayi zincirindeki düşük stoklara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Analistlere göre çelik tüketimi daha da artarsa çelik üreticilerinin demir cevheri talebi devam edecek.

Çin'de Ağustos ayında PMI bir önceki yılki 49,3'ten 49,7'ye yükseldi ve daralmayı genişlemeden ayıran 50 puanlık seviyenin altında kaldı. Okuma 49,4'lük tahminin üzerinde gerçekleşti.
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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,22 artışla 3.738 yuan'a yükseldi, sıcak haddelenmiş rulo %1,89, filmaşin %0,23 ve paslanmaz çelik %0,26 arttı.

Bakırda düşüş

Londra'da bakır fiyatları, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle tüketimin cansız olması sonucu Mayıs ayından bu yana ilk aylık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.44'te %0,2 düşüşle 8.452,50 dolar/tona geriledi. Kontrat, aylık bazda %4,3 düştü.

Çin'in imalat faaliyeti ağustos ayında art arda beşinci ayda da daraldı ve bu durum metal fiyatları üzerinde baskı yaratan zayıf makroekonomik veriler serisini daha da genişletti.

Bu ay doların güçlenmesi de dolar değerindeki metalleri daha pahalı hale getirdi.

Ancak analistlere göre Çin verileri, ekonomik büyümeye destek sağlamaları yönünde yetkililer üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda ekim vadeli bakır %0,2 artışla 69.450 yuan/tona (9.531,19 dolar), alüminyum %1 artışla 18.910 yuan/tona ve çinko %0,5 artışla 20.990 yuan/tona yükseldi.

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