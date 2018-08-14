İnşaat sektörü sağlıklı büyüyecek! ''Artık önüne gelen inşaat yapamayacak''

Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum, inşaat ve şehircilik adına önemli yasal düzenlemeler hazırladıklarını belirterek, “Artık önüne gelen inşaat yapamayacak, müteahhit olamayacak. Firmaları mali yeterliliği ve tecrübesi doğrultusunda sınıflandıracağız” dedi.



Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre Kurum, sektörün sağlıklı büyümesi için yeni bir çalışma başlatacaklarını dile getirdi. Hem inşaat sektörü hem de şehircilik adına önemli adımlar atılacağını belirten Kurum, "Tüm sorunların çözümü için işin kaynağına inmek gerek. Artık önüne gelen müteahhit olamayacak, inşaat yapamayacak. Finansman yapısı ve tecrübesi yeterli olmayan firmalar çok fazla. Bunlar yarı yolda kalınca vatandaş da mağdur oluyor, konutzede oluşuyor. Biz yapacağımız düzenleme ile hem vatandaşın sorun yaşamasının önüne geçeceğiz hem de Türk ekonomisi için önemli olan inşaat sektöründe sağlıklı büyümenin yolunu açacağız" dedi.

Firmaların mali gücü ve iş bitirme gücüne göre sınıflandırılacağını dile getiren Bakan Murat Kurum, "Bir firma ruhsata başvurunca bakacağız, bu işin üstesinden gelir mi, gelemez mi? Ona göre süreci yöneteceğiz. Kentsel dönüşüm yasası olan 6306 sayılı yasa ya da 3194 sayılı imar kanunda gerekli düzenlemeler devreye girecek. Bunun altyapısını çalışıyoruz" diye konuştu.

'TAMAMLAMA SİGORTASI' GÜNDEMDE

Yarım kalan projelerin vatandaşları da zor durumda bıraktığını belirten Bakan Kurum'un gündemindeki bir diğer konu da bina tamamlama sigortası. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2015 yılında çıkardığı kanunla bina tamamlama sigortasının önü açıldı. Halk arasında maketten satış olarak bilinen, ön ödemeli konut satışı yoluyla bir ev alındığında, eğer tamamlama sigortası var ise firma iflas etse dahi sigorta o projeyi tamamlıyor. Böylece işin başında konutzede olma ihtimali ortadan kalkıyor. Yasal düzenlemesi yapılan ancak uygulamada örneğine çok olmayan bu sigorta türü de bakanlığın gündeminde. Bakan Kurum, bina tamamlama sigortasının yaygınlaşması için de çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

ALT VE ORTA GELİRLİLER İÇİN EV HAMLESİ

Ülke genelinde alt ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olması için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, büyük ölçekli sosyal konut projeleri planladıklarını ifade etti. Kaynak oluşturma çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kurum, "100 günlük eylem planında 30 bin sosyal konut dedik ama ana hedefimiz bunun çok çok üzerinde. Atıl hazine taşınmazları ve tescil dışı çok büyük alanlar var. Bunlar ekonomiye kazandırarak gerekli kaynak sağlanacak. Sonrasında ulaşılabilir fiyatlı konutlar üreteceğiz" dedi.