İnşaat sektörü faizlerin düşürülmesini bekliyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Artan enflasyon riski tüketicilerin bir miktar korunma amaçlı hareket etmesine, gelecek taleplerini erkene çekmeye sevk etse de yüksek faizler ve döviz kuru satışları sınırlandırıyor” ifadesini kullandı.

Konuta erişime engel

Yüksek konut kredisi faizleri dolayısıyla ipotekli konut satışlarındaki gerileme ivmesinin nisan ayında da devam ettiğini aktaran Elmas, şunları kaydetti: “Nisan 2021 verilerine bakıldığında, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Mart ayında bu oran yüzde 19’lardaydı. Önceki aylardan da devam eden bir gerileme söz konusu. Yüzde 18’lik oran tarihsel ortalamaların çok altında. Bu oran, yaz aylarında yüzde 60’lara yükselmiş, sonra faizlerdeki yükseliş sonrası ipotekli satışların azalması ile aşağı gelmişti. Rekor seviyelerde satışlara erişmemiz, sektörün yeniden canlanması önünde genel faiz oranlarının ve konut kredi faiz oranlarının hala çok yüksek seviyelerde olması, konuta erişimin önünde önemli engellerden biri olmaya devam etmektedir.”

“Bayram sonrasında satışların daha da artacağını düşünüyoruz”

Altan Elmas, Kasım 2020’de faizlerin yükselmesi ve nihai noktada yüzde 19’a gelmesiyle konut satışlarının çift taraflı bir baskı altında kaldığını belirterek, “Bir yandan pandemi bir yandan faiz artışının olumsuz etkileri, diğer yandan dünya emtia fiyatlarının ve döviz kurlarının yükselmesi... Bu 4 olumsuz faktör bir araya gelerek sektörümüzü oldukça zorlamaktadır. Diğer yandan maliyetlerin sürekli artması ve bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak, yeni konut fiyatlarına yansıması birinci el konut satışlarını oldukça baskılamış ve halkımızın yeni ve sağlam konuta erişimini olumsuz etkilemiştir” değerlendirmesinde bulundu. Hükümetten beklentilerini de aktaran Elmas, “Hükümetimizden acil beklentimiz, geçmiş yıllarda olumlu etkisi defalarca görülmüş olan ‘konut kredi faizlerinin aylık 0,80’li rakamlara geçici bir dönem için çekilmesi ve bu sübvansiyonun birinci el konut üretimi ve istihdamı destekleme, sosyal devlet ilkesi gereği halkın uygun maliyete, imkanları ölçüsünde konut edinebilme’ prensibiyle bir an önce devreye alınmasıdır. Aynı zamanda 2020’nin nisan ve mayıs aylarında hükümetimizce desteklenen KGF imkanlarının bir benzerinin bugünlerde acilen devreye alınmasını da elzem olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı.