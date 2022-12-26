İnşaat devi iflas etti! Marmara Park'ı yapmışlardı...

Kayı İnşaat geçen yıl alınan konkordato kararının ardından iflas etti. Şirketin iki milyar liralık borcunun en büyük alacaklısı ise bankalar. Yurtiçi ve yurtdışında projeleri olan şirket, 11 işçinin yanarak öldüğü Marmara Park AVM'nin de yüklenicisiydi. Birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde yer alan Kayı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile grup şirketi Bilyap İnşaat Enerji A.Ş için iflas kararı çıktı.

Coşkun Yılmaz’a ait Kayı İnşaat ve Bilyap İnşaat geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkemenin, hacizlere karşı korumaya aldığı iki şirket için kritik karar ise geçen hafta görülen duruşmada çıktı.

En büyük alacaklılar bankalar

En büyük alacaklılar arasında yer alan Akbank ve Vakıfbank avukatları, şartların oluştuğunu belirterek, her iki şirket için de iflas kararı verilmesini istedi. Denizbank avukatı şirkete süre verilmesini isterken, Ziraat Katılım ve Türkland Bank avukatları ise 'takdir mahkemenindir' dedi.

Borcu 1.9 milyar

Mahkemenin atadığı komiser heyeti de görüşlerini paylaştı. Komiser heyetinden Mert Erer "Her iki şirket de borca batık" dedi. Erer'in verdiği bilgiye göre, şirketin bankada 17 milyon euro parası bulunuyor. Şirket ayrıca 69 milyonluk liralık 5-6 taşınmaz ile 4,9 milyon lira değerinde araçlara sahip. Erer, söz konusu varlıklar dışında başka herhangi bir varlığın olmadığını açıkladı. Erer’in verdiği bilgiye göre şirketlerin toplam borcu ise 1,9 milyar lira.