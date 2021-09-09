  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
AB ülkelerinden birliğe itiraz
Meksika'da çeteler ve ordu çatıştı! Çok sayıda ölü var
Kamerun'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
Dünya İnşaat çalışmaları sırasında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...
Dünya

İnşaat çalışmaları sırasında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Polonya'nın Gdynia kentindeki limanda yapılan inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'nda kalma bir bomba tespit edildi. 50 kilogram ağırlığındaki bomba imha edilmek üzere poligona götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 22:37:00 -
İnşaat çalışmaları sırasında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Polonya'nın Gdynia kentindeki limanda 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış bomba bulundu. 50 kilogram ağırlığındaki bombanın çıkarılması esnasında polis limanda çalışan 300 kişiyi tahliye etti.

2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edildi

Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde bulunan limandaki inşaat çalışması sırasında bomba buldu. İşçiler hemen polise haber verirken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu tespit etti. Bomba etkisiz hale getirilmek için bulunduğu yerden çıkarılarak, poligona götürüldü. Polis, bombanın poligona sevk edilmesi için yapılan çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle limanda bulunan 300 kişiyi tahliye etti.

50 kilogram ağırlığında

Bomba imha uzmanları, 50 kilogram ağırlığındaki bombanın patlaması durumunda 1 kilometre karelik alanda etkili olacağını belirterek, saatler süren çalışmalarının ardından bombayı bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarmayı başardı. Poligona götürülen bomba yapılacak incelemelerin ardından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay