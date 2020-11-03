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Aktüel İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni
Aktüel

İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: - "Kadınların girişimciliğini desteklemek, teknoloji alanında önlerini açmak, esasında tüm insanlık olarak kapasitemizin tamamını kullanmak demektir. Bu yüzden kadınların yetenekleri fark edilmediğinde, göz ardı edildiğinde, aslında potansiyelleri israf edilmiş oluyor" - "Mutlu kadın, ailesini de çevresini de mutlu eder. Hepsinin ötesinde hayatın zor dönemleri var. Sadece ekonomik zorluklarda değil, varsayalım yalnızlıkla sınanacak olsak, özellikle genç kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi, deyim yerindeyse ele güne muhtaç olmaması o kadar önemli ki" - "Dolayısıyla gelin bu üretken, çalışkan, 'İnsanlığa nasıl daha çok fayda sağlarım' diyen kadınların bu azimlerini, yeteneklerini, tüm toplum olarak destekleyelim"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:35:27 -
İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadınların girişimciliğini desteklemek, teknoloji alanında önlerini açmak, esasında tüm insanlık olarak kapasitemizin tamamını kullanmak demektir. Bu yüzden kadınların yetenekleri fark edilmediğinde, göz ardı edildiğinde, aslında potansiyelleri israf edilmiş oluyor." dedi.

Bayraktar, KADEM tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı"nda finale kalan kadın girişimciler için online gerçekleşen ödül töreninde konuştu.

Bayraktar, ödül törenine katılanlara ve panelistlere teşekkür ederek, girişimcilerin başarısını kutlamak için bütün paydaşların, bakanların törene katıldığını söyledi.

Türkiye'de kadınların girişimciliğinin ve yenilikçiliğinin önünün açılmasında, devletin ve özel girişimlerin başarılı temsilcilerinin rehberliği ve desteğinin önemine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınların girişimciliğini desteklemek, teknoloji alanında önlerini açmak, esasında tüm insanlık olarak kapasitemizin tamamını kullanmak demektir. Bu yüzden kadınların yetenekleri fark edilmediğinde, göz ardı edildiğinde, aslında potansiyelleri israf edilmiş oluyor. Toplumsal faydaya çevrilememiş oluyor. İnovasyon anlamında kadınların erkeklere göre iş dünyasında daha az yer almaları başta eksiklik gibi görülebilir, ben bilakis bu durumun avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü iş dünyasından kopukluk, aynı zamanda statükoya hapsolmamış taze pratik zihinler anlamına da gelebiliyor."

Bayraktar, gündelik hayatın içinde kadınların pek çok sorun alanına daha hakim olduğuna dikkati çekerek, zor şarlarda sorun çözme, yeni çözüm geliştirme becelerinin de çok gelişmiş olduğunu söyledi.

KADEM olarak paydaş kurumlarla beraber bu potansiyelin boşa gitmemesi için çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, potansiyelin dar alanda kalmaması, toplumun faydasına kullanılması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, kadınların potansiyelinin ekonomik kalkınmaya araç olabileceğini anlatarak, "Bu süreçte de kadınlar, ayakları üzerinde durabilsin, ailelerinin geçimine destek olabilsin. Bu kadınlar hem ailesinin yükünü paylaşır hem ülkenin kalkınmasında önemli rol oynar hem de kendilerine olan güvenleri artacağından daha mutlu olur. Mutlu kadın, ailesini de çevresini de mutlu eder. Hepsinin ötesinde hayatın zor dönemleri var. Sadece ekonomik zorluklarda değil, varsayalım yalnızlıkla sınanacak olsak özellikle genç kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi deyim yerindeyse ele güne muhtaç olmaması o kadar önemli ki. Dolayısıyla gelin bu üretken, çalışkan, 'İnsanlığa nasıl daha çok fayda sağlarım' diyen kadınların bu azimlerini, yeteneklerini, tüm toplum olarak destekleyelim." diye konuştu.

KADEM ile birlikte bu projede emeği geçen TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne teşekkürlerini sunan Bayraktar, sadece ödül kazanan değil, kampa katılan bütün kadınları tebrik etti.

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, konuşmasının sonunda girişimci Aleyna Yıldız'ın ödüle layık görülen 5 isimden biri olduğunu açıkladı.

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