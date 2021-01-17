İnovasyon yarışı kızışıyor! İstanbul açık ara önde Ankara ve Bursa da iddialı

Buğra Kardan

Patent başvurularına metropoller damgalarını vuruyorlar. 2020’nin 11 ayına ait verilerine göre 2 bin 440 başvuruyla İstanbul bir numarada. Bu ili 858’le Ankara, 388’le Bursa, 375’le İzmir takip ediyor.

Manisa ön planda

Manisa 216, Kocaeli 200, Konya 153, Gaziantep 131, Kayseri 114, Antalya 111, Sakarya 92, Tekirdağ 85 başvuruyla öne çıkıyor. Eskişehir 74, Mersin 65, Adana ve Denizli 55, Samsun 50, Çanakkale 43, Hatay 42, Erzurum 36, Diyarbakır ile Malatya 29, Şanlıurfa 23, Trabzon 16 patent müracaatıyla dikkat çekiyor.

Atağa kalkmıi durumdalar

Bursa, inovasyon yarışında iddialı. Üretim ile ihracata kuvvet katan şehir, 2009’da İzmir’i geçmiş ve 3’üncü sıraya yerleşmişti. Bursa 11 senedir 3’üncü basamakta. Manisa, Kocaeli ve Konya da ilk 10’da olup “İnovasyon yarışında biz de varız” diyorlar. Nüfusa oranlandığında Bursa’nın patent başvurularında Ankara’yı yakaladığı görülüyor. Kayseri, Antalya ve Sakarya tarafından da önemli aşama kat edildiği gözleniyor. Patent başvuru adedinin devamlı arttığına işaret eden analistler, “İstanbul yine en önde. Bursa, Manisa ve Konya da atılım halinde” ifadelerini kullanıyorlar. “Bir şehrin inovatif olup olmadığını anlamak için patentin yanında şirket ve teknopark yoğunluğu da göz önünde bulundurulmalı. Dijitalleşmeye yapılan yatırımlara da bakılmalı” diye ekliyorlar.

Oulu örneği

Pandeminin hayatın her alanını dönüştürdüğünü kaydeden stratejistler ise “Bu durum hem Ar-Ge ve inovasyonun illere göre dağılımını yeniden şekillendirecektir” öngörüsünde bulunuyorlar. İlaveten şu görüşleri paylaşıyorlar: “İnovasyon alanında kendini kanıtlayan ülkelere yatırım yağıyor. Ar-Ge yatırımlarına önem veren şehirlere yerli ve yabancı firma akını artıyor. Bu anlamda Dublin, Eindhoven ve Oulu önemli örnekler. Çünkü gerek Dublin gerek Eindhoven’da orijinal ürünler üretenlere vergi indirimleri yapılıyor. Oulu’da Ar-Ge birimleri olan gruplara, şirketlere teşvik veriliyor. Neden Anadolu inovasyonun odağı olmasın? Neden Bursa Dublin, Konya Eindhoven, Manisa Oulu haline gelmesin? Şartlar uygun. Dünya devlerinin bölgelerimize ve illerimize girmemeleri, Ar-Ge yatırımları yapmamaları için bir engel yok.”