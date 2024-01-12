İnönü’nün kirvesi olmakla övünüyordu! Erbakan’dan Ekrem’e övgüler düzen Doğan Aydal kararı

Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışma konusu olan Yeniden Refah Partisi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu depremi yaşanıyor. Ankara kulislerinde Halk TV yayınında İmamoğlu’ndan övgüyle bahseden partinin genel başkanvekili Doğan Aydal’ın istifasının istendiği konuşuluyor.

İddiaya göre, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aydal’ı arayarak parti yetkili organlarının politikaları dışında açıklama yapan Aydal’dan istifasını istedi.

Partiden yapılan açıklamada da Aydal’ın sözleri için ‘kişisel görüş’ ifadesi kullanıldı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeniden Refah Partimiz’in yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkanımız’ın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur.