İnönü’de açık hava sinemasına yoğun ilgi devam ediyor

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’Yıldızların Altında Yıldızlarla Buluşalım’’ Yazlık Sinema Geceleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İnönü Belediyesi sıcak geçen yaz mevsiminde ilçe sakinlerine nostalji tadında keyifli akşamlar yaşatmak adına düzenlemiş olduğu Yazlık Sinema Geceleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İnönü Belediyesi eski binasının bahçesinde ikinci film gösterimi yapılan geceye İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da katıldı. Başkan Bozkurt, film öncesi ilçe sakinleri ve çocuklarla bir süre sohbet etti. İnönü Belediyesinin ikramı olan mısır ve gazoz eşliğinde vatandaşlar açık havada film gösteriminin tadını çıkardı. Açık hava sinemasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar eşsiz bir atmosferde sinema keyfini yaşattığı için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür dileklerinde bulundular.