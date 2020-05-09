İnmede ilk dört saat hayati öneme sahip

Halk arasında felç olarak bilinen inme hastalığın en sık nedeninin beyin damar tıkanıklığı olduğunu ifade eden İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Kara, inme geçiren hastaya müdahalede ‘ilk dört saatin’ hayati önem taşıdığını açıkladı.

“Erken müdahale hayat kurtarır”

İnme hastalığında erken tedavinin önemli olduğuna değinen Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “İnme, tıkanıklık ya da kanama sonucunda beyinde oluşan lezyonlardan kaynaklanan nörolojik bulgulardır. Özellikle vücudun bir tarafında görülen felç ya da kuvvetsizlik, dengesizlik, görme kaybı, inmenin başlıca belirtileridir. İnme, hemorajik ve iskemik dediğimiz tıkanıklık ya da kanama sonucunda oluşabilir. Hipertansiyon, diyabet, obezite, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, inmede önemli risk faktörleridir. Damarsal anomaliler de, kanamalar için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle bizim en çok gördüğümüz ve üzerinde durduğumuz iskemik inmelerdir. İskemik inmeler, beyin damar tıkanıklıkları sonucunda oluşan inmelerdir. Bunlar için özellikle ilk dört saat içerisinde hastaneye başvurmak önemlidir. Çünkü ilk saatlerde girişimsel birtakım işlemlerle, vücuttaki birtakım nörolojik bozukluklar geri döndürülebilir ve ilerisi için de tedbir alınabilir. Bu nedenle ilk dört saat içerisinde hastaneye başvurmak önemlidir” dedi.

İnme nasıl önlenebilir?

İnme hastalığının tedavi edilmediği takdirde ciddi sakatlanmalara yol açabileceğini de açıklayan Uzm. Dr. Atilla Kara, “Hipertansiyonun kontrolü, ilaç kontrolü, sağlıklı beslenme, diyabetin kontrol altına alınması, sigaradan uzak durulması, inmenin önlenmesi için önemlidir. Hareketli yaşam, inme hastalığını önlemek için hayati önem taşır. Tek taraflı uyuşma, kuvvetsizlik, yüzde kayma, görme bulanıklığı, çift görme ve denge kaybı gibi yakınmalarınız olursa, geçebilir diye beklemek yerine ilk dört saat içerisinde hastanede olmak, riskleri ortadan kaldıracak, ciddi sakatlanmaları önleyecektir” şeklinde konuştu.