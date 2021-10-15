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Dünya İngiltere'yi sarsan ölüm! Kilisede bıçaklı saldırıya uğradı
Dünya

İngiltere'yi sarsan ölüm! Kilisede bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere'de bir kilisede bıçaklı saldırıya uğrayan Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili David Amess, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 18:14:00 - 2021-10-15 18:20:49
İngiltere'yi sarsan ölüm! Kilisede bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırıdan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kilisede bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere, bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili David Amess'in, kendi seçim bölgesi olan Essex'teki Leigh-on-Sea kasabasında yer alan bir kilisede uğradığı bıçaklı saldırının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Essex polisi, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kişinin 25 yaşında olduğunu ve başka bir şüphelinin aranmadığını açıkladı.

İngiliz bakanlardan başsağlığı

Amess'in ülkeyi sarsan ölümünün ardından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Amess için, "Kariyeri boyunca durmadan çalıştığı seçmenlerine hizmet ederken hayatını kaybetmiş, kendini işine adamış, düşünceli bir adam ve gerçek bir milletvekili. Tüm dileklerim şu anda ailesi ve arkadaşlarıyla beraber" dedi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise, "David Amess'in hayatını kaybettiğini öğrenince yıkıldım. Harika bir adam, harika bir arkadaş ve harika bir milletvekili demokratik görevini yerine getirirken öldürüldü. Tüm dileklerim ailesi ve onu seven herkesle beraber" ifadelerini kullandı.

Yerel saatle 12.05 civarında gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere acil durum ekipleri gönderilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Amess, 1997 yılından bu yana bölgede milletvekilliği görevini yürütüyordu.

David Amess

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