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İngiltere'yi karıştıran sözler! Theresa May'e "Aptal kadın" dedi

İngiltere'de İşçi Partisi ve Muhalefet Lideri olarak bilinen Jeremy Corbyn, Theresa May'in konuşmasının ardından May'e "Aptal kadın" derken kameralara yakalandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:36
İngiltere'yi karıştıran sözler! Theresa May'e "Aptal kadın" dedi

İngiltere'de, ocak ayının üçüncü haftasında Brexit oylaması yapılacak. Ancak bu oylamanın daha erkene alınması için İşçi Partisi, İngiltere Başbakanı May hakkında güvensizlik önergesi sundu.

May, Corbyn'i hedef aldı

Güvensizlik önergesi bugün Parlamento'da tartışıldı. Kürsüye çıkan May, konuşmasında, İngiltere'de İşçi Partisi ve Muhalefet Lideri olarak bilinen Jeremy Corbyn'i hedef aldı.

"Bu ülke senden etkilenmedi"

Parlamento'yu da arkasına aldığını belirten May, "Onun için bir haberim var. Aslında bir de bir önerim var..Arkana bak! Bu insanlar ve bu ülke senden etkilenmedi." diye konuştu.

"Aptal kadın"

Parlamentonun destek bağırışmalarına ve May'in konuşmalarına sinirlenen Corbyn'in, İngiltere Başbakanı May'e "Aptal kadın" (stupid woman) demesi kameralara anbean yansıdı.

Corbyn sinirlerine hakim olamadı

İngiliz basını, bu seksist ve hakaret içerikli konuşmayı, hemen yayınlarına taşıdı. Kimi Parlamento yetkilileri, Corbyn'nin May'e "Aptal kadın" demediğini, Parlamento'daki milletvekillerine "Aptal insanlar" (stupid people) dediğini ileri sürdü. Her ne olursa olsun Corbyn'nin, sinirlerine hakim olamayarak hakaret ettiği, kameralar tarafından görüldü.

May'in görevi etkilenmeyecek

Henüz gerçekleşmeyen oylama, May'i aslında çok da etkilemeyecek. Güvensizlik oylaması, sadece May hakkında olduğu için hükümetin devamını veya May'in başbakanlık görevini etkilemeyecek.

Güvensizlik önergesi, şayet hükümet aleyhinde verilseydi ve hükümet güven oyu alamasaydı, ülkede erken seçime gidilmesi ihtimali doğabilirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:36
  1. İngiltere
  2. Theresa May
  3. İşçi Partisi
  4. lider
  5. Jeremy Corbyn

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