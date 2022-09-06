'İngiltere'nin yeni başbakanı Truss gerçek bir İsrail destekçisi'

Liz Truss, dün Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı ve İngiltere'nin yeni başbakanı olarak seçildi.

Truss'ın yeni başbakan olarak seçilmesinin özellikle İngiltere-İsrail ilişkileri konusunda önemli yansımaları olması bekleniyor.

"Tarihin en İsrail yanlısı İngiliz başbakanı" olacağı ifade edilen Truss, İsrail taraftarı söylemleriyle öne çıkıyor.

Truss daha önce de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabileceklerini ve büyükelçilik binalarını Kudüs'e taşıyabileceklerini söylemişti.

Bir önceki Başbakan Boris Johnson'ın Filistin aleyhtarı tutumunun Truss döneminde daha da artacağı düşünülürken, Truss'ın Şirin Ebu Akile cinayetinde de İsrail'e karşı ciddi bir tavır almaması tepki toplamıştı.

Truss, Ağustos ayı başında Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını da desteklemiş ve "İsrail'in kendisini savunma hakkı" söylemi üzerinde durmuştu.

Truss'ın İsrail taraftarlığının, son dönemde uluslararası toplumda İsrail'e yönelik artan desteği daha da ileri bir boyuta taşıyabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News