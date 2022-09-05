İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yaz aylarının başında Muhafazakar Parti liderliği dolayısıyla Başbakanlık görevinden istifa etmesi sonrası başlayan süreç tamamlandı.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı "1922 Komitesi" Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, başkent Londra'daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nde parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı.

Yapılan oylama sonucunda, mevcut Dışişleri Bakanı Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı.

Konuşmasında Boris Johnson'a teşekkür eden Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" olmuş oldu.

Yarın görevi devralacak

Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak.

Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.

Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor.