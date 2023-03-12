İngiltere'nin "utanç" projesinde yeni gelişme

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 12 yıldır bakanlık bünyesinde 5.5 milyar sterlinlik bütçe ile yürütülen Ajax ZMA projesinde yaşanan sorunları "Bazı utanç verici aksaklıklar ve gecikmeler" olarak ifade etmişti.

Wallace, yaşanan sorunların bir dizi düzenlemelerin ardından çözüldüğünü ve Ajax ZMA projesinin tekrar rayına oturtulduğunu açıkladı.

İlk etapta 589 adet Ajax Zırhlı Muharebe Aracı’nın hizmete girmesi için planlanan tarih 2019 iken, İngiltere Ordusu halen aracın testlerinin bitmesini bekliyor.

Ajax ZMA neden teslim edilemedi?

Ajax ZMA, prototip üretimi ardından yapılan ilk testler sırasında aşırı gürültü ve titreşim sorunları yaşadı. Aracı test eden mühendisler, bazı işitme kaybı problemleri yaşadıklarını; diğer test görevlileri ise yoğun titreşimden kaynaklı uyuşma ve yaralanmalardan şikayetçi olduklarını ifade etmişti.

Bu testlere katılan 300’den fazla kişinin sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından, bazılarının yaşadığı işitme kaybının kalıcı olabileceği ifade edildi.

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Bu tür problemlerin ardından Ajax Zırhlı Muharebe Aracı’nın testleri 2 kez durdurulmak zorunda kalırken; İngiltere Savunma Bakanlığı, proje için gerçekçi bir zaman çizelgesi veremeyeceklerini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından, projenin iptal edildiğine dair spekülasyonlar oluştu.

Bu spekülasyonların ardından projede çalışan kişiler endişe duymaya başlarken; yaşanan gecikmenin, ülkenin savunmasını riske atabileceği haberleri yapıldı.

Proje tekrar rayına oturtuldu

Şubat ayında açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, General Dynamics firmasının sorunları çözmek için çalıştığını duyurdu.

Wallace, İngiliz Ordusu’nun Dorset’teki Bovington Askeri Üssü’ne yaptığı ziyarette aracın testlerine katıldı ve kaydedilen ilerlemeyi şu şekilde açıkladı:

"Aracın performansı çok iyi, projeyi tekrar rayına oturttuğumuzdan eminim. Gerekli çözümleri uyguladık."

Aracın sorunlarının çözülmesi için bazı parçalar yeniden tasarlandı

Ajax ZMA’da yaşanan aşırı titreşimi önlemek amacıyla aracı kumanda eden kollar yeniden tasarlanıp monte edildi. Bununla beraber koltuk bağlantıları ve malzemeler de yeniden tasarlandı.

Aracı kullanacak olan askerlere çift katmanlı kaplamaya sahip gürültü önleyici kulaklıklar temin edildi.

Düzenlemelerin ardından General Dynamics tarafından Galler’de üretimi yapılan 414 gövdenin testlerinin yapılması ve ardından 116 taretin, araçlara entegre edilmesi planlanıyor. Testlerin 18 ay süreceği ifade edilirken, Ajax ZMA’nın ordu envanterine girmesi 2 sene daha sürebilir.

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