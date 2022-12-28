  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, ABD ile yaşanan F-35 savaşını bu şekilde kazanabilir! Arda Mevlütoğlu müthiş detayı açıkladı

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar
Dünya İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi açıkladı: En sıcak yıl olarak kayda geçecek
Dünya

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi açıkladı: En sıcak yıl olarak kayda geçecek

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, 2022'nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:07:00 -
İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi açıkladı: En sıcak yıl olarak kayda geçecek

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, 2022'nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olacağını bildirdi.

Met Office, internet sitesinden 2022 yılına dair geçici verileri yayımlayarak, ülkede 139 yıllık ortalama sıcaklık rekoru kırıldığını ve 2022'nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olacağını belirtti.

İngiltere genelinde en yüksek yıllık ortalama sıcaklığın görüldüğü 2022'nin, 2014'teki ortalama 9,88 derecelik rekoru aşması bekleniyor.

İngiltere'nin orta kesiminde 2022'de aralık dışında yılın her ayı, sıcaklıklar ortalamanın üzerinde kaldı.

Ülkede yazın ilk kez 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı felç etti.

40,3 derece ile en yüksek sıcaklığın kaydedildiği Coningsby ve Lincolnshire, önceki İngiltere rekorunu 1,6 derece aştı.

Met Office, temmuz ayındaki aşırı sıcaklık nedeniyle ilk kırmızı uyarısını yayımladı.

Ayrıca, Galler 37,1 dereceyle maksimum sıcaklık rekoru kaydederken, İskoçya 34,8 derecelik yeni rekora ulaştı.

İngiltere'nin orta kesimi için 2022, 364 yıllık sıcaklık serisinde kaydedilen en sıcak yıl olarak kayda geçecek.

Rekor kıran sıcaklıkların yanı sıra 2022 için en dikkat çekici noktalardan biri de kurak koşullar oldu.

Ocak başındaki ve şubat sonundaki kısa dönemler dışında, İngiltere'nin toplam yağış birikimi yıl boyunca ortalamanın altında seyretti.

2022 için nihai rakamlar yılın sonunda açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23