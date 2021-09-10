  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da alarmın adı: Kuş gribi
Su kanununda flaş gelişme
Koronavirüs geçirenler kan bağışı yapabilir mi?
Ünlü arama motoruna tarihin en büyük siber saldırısı!
Dünya İngiltere'nin tank testi yüzlerce askeri hastanelik etti
Dünya

İngiltere'nin tank testi yüzlerce askeri hastanelik etti

İngiltere'de "Kraliyet Ordusu" tarafından yapılan tank testinde, 300'den fazla asker hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 14:45:00 -
İngiltere'nin tank testi yüzlerce askeri hastanelik etti

İngiltere'de, Kraliyet Ordusu'nun 'hafif tank' statüsündeki yeni Ajax tankının denemelerinin ardından 310 askerin çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurduğu ifade edildi.

Şimdiye kadar 3.5 milyar sterlin harcanan ve 2024'te tamamlanması planlanan Ajax projesi ile ilgili olarak temmuz ayında yayınlanan hükümet raporunda, tankın güvenlik sorunları oluşturabileceği belirtilmişti.

Bakan Jeremy Quin, "Ajax'ta gürültüye maruz kalmanın bir sonucu olarak, başlangıçta 121 personelin acil işitme muayenesi olması gerektiği belirlendi. Daha sonra Savunma Bakanlığı, Ajax'ta gürültüye maruz kalan herkesin muayene edilmesi konusunda çalışmalarını genişletti. Bugüne kadar, değerlendirmeye tabi tutulması gereken 189 kişi daha tespit edildi ve toplam 310 personel belirlendi" dedi.

Öte yandan, askerlerin bazılarında sarsıntıya bağlı eklem ağrıları da görüldüğü aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay