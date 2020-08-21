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Ekonomi İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı
Ekonomi

İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı

Ülkenin kamu bankaları hariç toplam kamu borcunun, temmuz sonu itibarıyla gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 100,5’ine ulaştığı ve geçen yılın aynı ayına kıyasla 20,4 puanlık artış kaydettiği bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:58:51 -
İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı

LONDRA (AA) – İngiltere’nin toplam kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini geçti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere’nin, kamu bankaları hariç toplam kamu borcunun temmuz ayının sonu itibarıyla ilk kez 2 trilyon sterlin seviyesinin üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kamu borcunun geçen yılın temmuz ayındaki seviyesine kıyasla son bir yılda 227,6 milyar sterlin arttığı belirtildi.

ONS açıklamasında, temmuz ayının sonu itibarıyla ülkenin kamu bankaları hariç kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 100,5’i seviyesinde olduğu, geçen senenin aynı ayına kıyasla 20,4 puanlık artış kaydettiği belirtildi.

Son verilerle birlikte, İngiltere’nin kamu borcunun GSYH’ya oranı, 1961 yılının mart ayından bu yana ilk kez yüzde 100 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için başlatılan ücretli izin programı, İngiliz hükümetinin kamu harcamalarını son aylarda dikkate değer şekilde artırmasına neden oldu.

Ekonomistlere göre, resesyonda olan İngiliz ekonomisin vergi gelirlerinin azalmasına rağmen kamu harcamalarının giderek artması bekleniyor.

İngiltere’de yaklaşık 9,4 milyon kişinin halihazırda yararlandığı ücretli izin programının ekim ayının sonunda sona erdirilmesi planlanıyor.

İngiliz hükümeti, salgının ekonomik etkilerinin azaltılması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla çalışanların bu program kapsamında maaşlarının yüzde 80’inin, 2 bin 500 sterline kadar, devlet tarafından ödenmesine karar vermişti.

İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra tekrar resesyona girmişti. İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralmıştı.

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