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Dünya İngiltere'nin F35 jeti Akdeniz'e düştü!
Dünya

İngiltere'nin F35 jeti Akdeniz'e düştü!

Bir İngiliz F35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:53:00 -
İngiltere'nin F35 jeti Akdeniz'e düştü!

Bir İngiliz F35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü duyuruldu.

İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" bildirildi.

Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.

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