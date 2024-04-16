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Dünya İngiltere’den yeni karar! Deepfake’le müstehcen içerik üretimi suç sayılacak
Dünya

İngiltere’den yeni karar! Deepfake’le müstehcen içerik üretimi suç sayılacak

Yeniakit Publisher
2024-04-16 14:40:00 -
İngiltere’den yeni karar! Deepfake’le müstehcen içerik üretimi suç sayılacak

İngiltere Adalet Bakanlığı, dijital içerik manipülasyon teknolojisi deepfake’i kullanarak müstehcen içeriklerin üretimini bugünden itibaren suç kapsamına aldığını duyurdu.

İngiltere Adalet Bakanlığı, bugünkü açıklamasında deepfake uygulamasıyla izinsiz müstehcen fotoğraf veya video üretilmesini suç kapsamına aldığını duyurdu. Bu tip içerikleri geniş çapta paylaşanın hapis cezası bile alabileceğini belirten Bakanlık “Yeni yasa, bir kişinin cinsel içerikli bir deepfake oluşturması, bunu paylaşma niyeti olmasa bile yalnızca mağduru telaşa düşürmek, aşağılamak veya sıkıntıya sokmak istemesi halinde ceza gerektiren bir suç işlemiş olacağı anlamına gelecek” dedi.

AŞIRI GERÇEKÇİ YAPILIYOR

Deeepfake ile bir kişiyi hedef alarak müstehcen içerik oluşturmanın yanı sıra bu içeriğin paylaşılmasıyla suçu ikiye katlanacağını vurgulayan İngiltere Adalet Bakanlığı, “Sahte görseller ve videolar, mağdurun genellikle farkında olmadığı ve bu şekilde cinselleştirilmeye rıza gösteremediği göz önüne alındığında aşırı gerçekçi görünecek şekilde yapılıyor” dedi.

 

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