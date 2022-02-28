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Dünya İngiltere'den vatandaşlarına Rusya tavsiyesi
Dünya

İngiltere'den vatandaşlarına Rusya tavsiyesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 19:52:00 -
İngiltere'den vatandaşlarına Rusya tavsiyesi

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'ya yapılacak tüm uçuşlara yönelik seyahat uyarısında bulunularak, "İngiltere'ye dönmek için mevcut uçuş seçenekleri sınırlı ve Rus ekonomisi giderek daha değişken hale gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

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