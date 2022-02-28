İngiltere'den vatandaşlarına Rusya tavsiyesi
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.
İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'ya yapılacak tüm uçuşlara yönelik seyahat uyarısında bulunularak, "İngiltere'ye dönmek için mevcut uçuş seçenekleri sınırlı ve Rus ekonomisi giderek daha değişken hale gelmektedir." ifadesi kullanıldı.