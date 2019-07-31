İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!

İngiliz Hükümeti, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısı yaptı. Hükümet, sebep olarak ise Türkiye'de terör riski olmasını gösterdi.

İngiltere Hükümeti, Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu. Yapılan skandal açıklamada, "Terör saldırısı olma ihtimali epey yüksek." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın detayları ise şöyle:

"Birçok terör saldırısı ülkenin güney ve doğusunda olurken, İstanbul ve Ankara'da da gerçekleşiyor. Batılı ülkelerden gelen turistler bu saldırıların hedefi olurken, başlıca şehirlerde hedefler çoğunlukla Türk devleti, siviller ve protesto gösterileri oluyor."

"Türkiye'ye seyahat edecekler kesinlikle ülkenin belli kısımlarından, özellikle Suriye sınırından uzak durmalıdır."

"Hükümet, Suriye sınırına 10 kilometre uzaklıktaki yerlere yapılacak seyahatlere kesinlikle karşı. Kilis, Şırnak ve Hatay'dan ise tamamen uzak durulmalıdır."

İngiliz Hükümetinin yaptığı açıklamada, "2018'de Türkiye'ye 2.3 milyon İngiliz turist gitti" demesi ise dikkat çekti.

Hükümet aynı zamanda Britanya vatandaşlarını balkondan düşmelere karşı da uyararak, ilginç bir açıklamaya imza atmış oldu.