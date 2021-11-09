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Dünya İngiltere'den Sinovac kararı!
Dünya

İngiltere'den Sinovac kararı!

İngiltere, geçerli aşılar listesine Sinovac, Sinopharm ve Covaxin'i de dahil etti. Yapılan açıklamada 22 Kasım saat 04.00'dan itibaren aşıların geçerli olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 07:50:00 - 2021-11-09 07:51:27
İngiltere'den Sinovac kararı!

Koronavirüse karşı çalışmalarını sürdüren İngiltere, aşıya yönelik aldığı yeni kararı duyurdu.

İngiltere, onayladığı koronavirüs aşı listesine Sinovac, Sinopharm ve Covaxin'i de ekledi.

22 Kasım'dan itibaren geçerli

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni listenin 22 Kasım saat 04.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Böylece Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar, İngiltere'ye seyahat edebilecek.

Onaylı aşı kullananlar test yaptırmıyor

Daha önce Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen'ın aşılarını onaylayan İngiltere'nin seyahat kurallarına göre, onaylı aşılardan biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası bulunanlar, yolculuk öncesi kovid-19 testi yaptırmak veya vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyor.

Bu kişiler, sadece İngiltere'ye vardıktan 2 gün sonra hızlı antijen testi yaptırıyor.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu adımın seyahat sektörü ve şirketler için faydalarına işaret ederken, aileleri ve arkadaşları da yeniden bir araya getireceğini belirtti.

İngiltere, ekim ayında Türkiye dahil 37 ülkenin aşı sertifikalarını tanımış ancak onaylı aşı listesinde Sinovac bulunmadığı için sadece Pfizer-BioNTech aşısı olanlara seyahatlerde kolaylık sağlanmıştı.

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