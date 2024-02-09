İngiltere'den onay çıktı: Dennis Praet için dev bombasını resmen patlattı! Her an sırada bekliyordu, İngilizler dünden razı
Trabzonspor'un Leicester City forması giyen Belçikalı Dennis Praet için transfer girişiminde bulunması İngilizleri çok mutlu etti. Transfer alanında iş yapan İngiliz takımı çok konuşulacak bir adıma hazırlanıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Trabzonspor'un Dennis Praet ile ilgilenmesi İngilizler için umut oldu... İngiltere'den gelen haberlere bakılacak olursa Leicester yönetimi herhangi bir transfer teklifi gelmesi durumunda Belçikalı oyuncuyu vermeye dünden razı.
One Football'un haberine göre; Dennis Praet'in bu sezon Leicester'da düzenli bir başlangıç ?pozisyonu elde etmekte zorlanması, İngiliz kulübünün onu yaz aylarında bedelsiz transferde kaybetme riski yerine onu satmaya açık olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.
İngiliz kulüpleri için kış transfer dönemi halihazırda kapalıyken, Türkiye'de 9 Şubat'a kadar açık.
Bu, İngiliz kulüplerine, kendileri yeni oyuncu alamasa bile, Türk kulüplerine oyuncu gönderme fırsatı sağlıyor.
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