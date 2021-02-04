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Sağlık İngiltere'den Kovid-19'u inkar eden kadın hakkında karar
Sağlık

İngiltere'den Kovid-19'u inkar eden kadın hakkında karar

İngiltere'de Kovid-19 salgını ve aşı karşıtı kampanyalar yürüten Hannah Dean, hastanelerde servislerin boş olduğunu ileri sürdüğü videoları defalarca paylaştıktan sonra, ülke genelindeki tüm hastanelere giriş hakkından men edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:39:00 -
İngiltere'den Kovid-19'u inkar eden kadın hakkında karar

İngiltere'de Kovid-19 salgını ve aşı karşıtı kampanyalar yürüten Hannah Dean, hastanelerde servislerin boş olduğunu iddia ettiği videoları defalarca paylaştıktan sonra, ülke genelindeki tüm hastanelere giriş hakkından men edildi.

Koronavirüsü inkar eden, aşı karşıtı 30 yaşındaki Hannah Dean'in, hafta sonu paylaştığı görüntülerin ardından İngiltere'deki tüm hastanelere girişi yasaklandı.

Cumartesi günü Royal Bournemouth Hastanesi'ne giren Dean, hastanedeki yetkililer tarafından kovulmadan önce yaklaşık 10 dakika boyunca hastanede dolaşıp video çekti. Ertesi gün ise Portsmouth'taki Queen Alexandra Hastanesi'ne giden virüsü inkar eden ve aşı karşıtı kadın, bu hastaneden de görüntüler paylaşmıştı.

Dean tarafından Facebook'ta paylaşılan görüntülerde ise, hastaneye yaklaşmaya çalıştığı ancak onu tanıyan bir güvenlik görevlisi ile karşılaştığı ve geri çevrildiği görülüyor.

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